علوم وتقنيات النانو لأول مرة في علوم أزهر أسيوط

حرصت كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، على تدريس مقرر علوم وتقنيات النانو Nanoscience and Nanotechnology لأول مرة هذا العام.





وقال الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد الكلية أن هذا المجال يهتم بدراسة المواد ذات الأبعاد النانومترية، والتى تمتلك بدورها العديد من الخواص المعتمدة على حجم الحبيبات التي تلائم التطبيقات المختلفة في كل مجالات العلوم مثل حاملات العقاقير وكريمات البشرة والبطاريات والطلاء والمجسات وغيرها.





كما تم إسناد هذا المقرر للدكتور جمعة سند المدرس بقسم الكيمياء بالكلية، لحصوله على الماجستير والدكتوراه فى تطبيقات الطاقة للمواد النانوية ولديه العديد من البحوث والكتب المنشورة فى هذا المجال.



