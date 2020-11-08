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ديني

علوم وتقنيات النانو لأول مرة في علوم أزهر أسيوط

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:23 ص
الدكتور علاء جاد
الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد الكلية
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محمد شحتة
حرصت كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، على تدريس مقرر علوم وتقنيات النانو  Nanoscience and Nanotechnology  لأول مرة هذا العام.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد الكلية أن هذا المجال يهتم بدراسة المواد ذات الأبعاد النانومترية، والتى تمتلك بدورها العديد من الخواص المعتمدة على حجم الحبيبات التي تلائم التطبيقات المختلفة في كل مجالات العلوم مثل حاملات العقاقير وكريمات البشرة والبطاريات والطلاء والمجسات وغيرها.

كما تم إسناد هذا المقرر للدكتور جمعة سند المدرس بقسم الكيمياء بالكلية، لحصوله على الماجستير والدكتوراه فى تطبيقات الطاقة للمواد النانوية ولديه العديد من البحوث والكتب المنشورة فى هذا المجال.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وإيمانا من كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، وحرصا منها على تخريج طلاب، يمتلكون قدرا من المعرفة الحديثة، 

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