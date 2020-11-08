أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. و4 طرق لاكتشاف صاحب الحظر على واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية فى طريقها لإصدار مجموعة هواتف Xiaomi Mi 11 ، بعدما ظهرت خصائص الهواتف على عدد من مراكز اعتماد الهواتف فى الصين، حيث من المقرر أن تأتى الهواتف بمعالج من نوع Snapdragon 875 .
كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق أول هاتف لها بكاميرا سيلفى تحت الشاشة، حيث لن يحصل الهاتف على أى نوتش أو ثقوب فى الشاشة، وهو ما يعد ثورة جديدة فى عالم الكاميرات الأمامية.
أطلقت شركة شاومي ، هاتفها الذكي الجديد POCO X3 NFC، في شهر سبتمبر الماضي، والذي يأتي ضمن سلسلة بوكو POCO، والتي تقدم الشركة الصينية من خلالها هواتف بأفضل المواصفات بأقل الأسعار، ويمتاز الهاتف بإعداد دائري للكاميرا الخلفية.
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة هواتفها الأحدث Realme 7 وRealme 7 Pro، في شهر سبتمبر الماضي، وتأتي تشكيلة الهواتف الجديدة بإعدادات متطورة وكاميرا محسنة وبطاريات أكبر وتقنية شحن أسرع، واللذان تم أطلاقهم مؤخرا في عدة دول من بينها مصر.
تعد شركة سامسونج Samsung، أولى شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعلن عن هاتف ذكي بتصميم قابل للطي، حيث أعلنت في شهر فبراير عام 2019، عن أول هواتفها المطوية من خلال مؤتمر الهواتف العالمي MWC، والذي أطلق تحت عنوان سامسونج جلاكسي فولد Galaxy Z Fold.
يعد واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك تطبيق شائع يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم لإرسال الرسائل وإجراء مكالمات الصوت والفيديو ومشاركة الصور والمواقع ومقاطع الفيديو والمستندات، حيث يبقيك هذا التطبيق على اتصال بالأصدقاء والعائلة والزملاء في أي وقت وفي أي مكان.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Galaxy M21s، والذي يأتي خليفة لسابقه الذي أعلنت عنه شهر مارس الماضي بعنوان Galaxy M21.