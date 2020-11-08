أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. و4 طرق لاكتشاف صاحب الحظر على واتساب





تعد شركة سامسونج Samsung، أولى شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعلن عن هاتف ذكي بتصميم قابل للطي، حيث أعلنت في شهر فبراير عام 2019، عن أول هواتفها المطوية من خلال مؤتمر الهواتف العالمي MWC، والذي أطلق تحت عنوان سامسونج جلاكسي فولد Galaxy Z Fold.







