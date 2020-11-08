AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طالبات بالأزهر يطالبن بالمساواة بأخريات نجحن بالغش.. تفاصيل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
كلية التربية والرياضية
كلية التربية والرياضية للبنات بجامعة الأزهر بالخانكة
Advertisements
محمد شحتة
تطورت أزمة كلية التربية والرياضية للبنات بجامعة الأزهر بالخانكة، بعد واقعة الطالبتين اللتين تم تحرير محضر غش لهما وتم بالمخالفة منحهما الدرجة وبالتالي نجحتا في الامتحان.

تعود بداية القصة إلى امتحانات نهاية العام التي أجريت منتصف سبتمبر الماضي، وفي مادة القرآن الكريم، تم ضبط الطالبة م ح وزميلتها م ع ، في حالة تلبس بالغش أثناء امتحان القرآن الكريم.

أحالت الكلية، الطالبتين للجنة تأديب في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها، وتم اتخاذ قرارين بشانهما، بحرمانهما من امتحان الترم وفقا للقانون، ولكن المفاجأة أن رئيس الجامعة ونائب فرع البنات لم يعتمدا مجلسي التأديب للطالبتين.

وتقدمت الطالبتان بشكوي لرئيس الجامعة، وتضمنت شكوى الطالبتين على تظلمهما من القرار وما تم كان محض افتراء عليهما وبناء عليه تم تشكيل لجنة بمعرفة نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وعميد كلية القرآن الكريم بطنطا، وتم استدعاء الطالبتين بشكل مفاجئ وقد اجتازت كلا الطالبتين الامتحان تحريريا وشفويا بتقدير جيد جدا وتم تعديل النتيجة من نائب الوجه البحري للطالبتين واحالة المتسببين للتحقيق.

المخالفة هنا تكمن فيما تم من إجراء امتحان للطالبتين بدون معرفة الكلية وبدون ورقة امتحانية لم توضع لها أسئلة ولم تصحح بواسطة أستاذ المادة، ومن طرف ليس له اختصاص في الأمر وكان من المفترض أن يتم تخصيص لجنة امتحانية للطالبتين بالكلية وكذلك لا توجد استمارة للامتحان الشفوي، وبالتالي فهي مخالفة للقانون واللوائح، تستوجب التحقيق الفوري، وأن هذه الواقعة ترتب عليها عدم تكافؤ فرص مع الطلاب الذين امتحنوا بالكليه ولا مع الطالبتين الأخريين اللتين اعتمد الجزاء عليهما.

ولا تتضمن سلطات الادارة التي للنائب ورئيس الجامعة وفقا لقانون تنظيم الأزهر وقانون الجامعات، عقد امتحان للطلاب وانما التخطيط والتوجيه والاعتماد فقط.

ومؤخرا، تطورت أحداث المخالفة ، إلى أن طالبت عدد من الطالبات في الكلية بالمعاملة بالمثل مع هاتين الطالبتين مما يظهر مدى عظم المخالفة بأن تسير الطالبات على هذا النهج وتستمر المخالفات، وقدمت الطالبات المحرر ضدهن محاضر غش، استغاثة لرئيس الجامعة بأن يتم الغاء حرمانهن من دخول الامتحان أسوة بهاتين الطالبتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غشوا في الامتحان.. مخالفة في جامعة الأزهر لإعادة اختبار بدون ورق لطالبتين

ترشيحاتنا

صمت إسرائيلي.. نتنياهو لن يهنئ بايدن لهذا السبب

كاف يعفي 10 أندية من تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

إلغاء القيود من 14 مارس.. السعودية تكشف عن إجراءات جديدة بشأن العمالة الوافدة

حث عليها النبي .. آية واحدة قراءتها 5 مرات يوميا يدخلك الجنة

بعد المشاركة في مهرجان الجونة.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو