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أخبار العالم

إتلاف أوراق الاقتراع.. دعوى قضائية جديدة لـ حملة ترامب ضد نتيجة الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أقامت حملة الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، دونالد ترامب، دعوى قضائية جديدة ضد مقاطعة ميريكوبا في ولاية اريزونا الأمريكية، تتهمها بإتلاف أصوات انتخابية، يوم الاقتراع. 

ورفض الرئيس دونالد ترامب التنحي عن منصبه للرئيس المنتخب جو بايدن، مدعيا أن الانتخابات لم تنته، وقال إن حملته ستطلق العنان لجولة جديدة من الدعاوى القضائية يوم الاثنين.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم ترامب وسائل الإعلام بالعمل على حملة بايدن لإعلان النصر، بعدما وصفت العديد من المؤسسات الإخبارية ولاية بنسلفانيا بأنها تذهب إلى بايدن، ومنحته أكثر من 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالبيت الأبيض.


وقال ترامب في بيان صادر عن حملته "إن الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، وذلك بعد انتهاء لعب الجولف في الملعب الخاص به في سترلينج بولاية فرجينيا، عندما تمت دعوته لمنافسه بايدن.  


وأضاف: لا يمكن بدء عمليات إعادة الفرز إلا في ظل ظروف محددة ، وتختلف القواعد من دولة إلى أخرى، وبغض النظر عن الطريقة التي يتم بها إعادة الفرز ، نادرًا ما تغير نتيجة السباق، ولكن أكد ترامب أن المزيد من الإجراءات القانونية ستتم يوم الاثنين.


وتابع البيان: "اعتبارًا من يوم الاثنين، ستبدأ حملتنا في رفع الدعوى القضائية في المحكمة لضمان التمسك الكامل بقوانين الانتخابات ومقاعد الفائز الشرعي. للشعب الأمريكي الحق في انتخابات نزيهة ، أي عد جميع الأصوات القانونية، وعدم احتساب أي أوراق اقتراع غير شرعية. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان ثقة الجمهور الكاملة في انتخابنا".


واتهم حملة بايدن بإخفاء تزوير الناخبين بعدم التعاون مع طلب فريقه بإعادة الفرز، ولكن قبل السباق الرئاسي كان ترامب مترددا في التنازل عن الانتخابات وسط حرب داخلية بين أسرته ومستشاريه حول خطواته التالية.

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