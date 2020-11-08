مرضى كورونا على الأرض.. انهيار النظام الصحي في إيطاليا.. صور

يبدو أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عائدة وبقوة، ويظهر ذلك في انهيار نظام الرعاية الصحية في إيطاليا، حيث تظهر صور المرضى في ممرات المستشفى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت وزارة الصحة الإيطالية، أمس السبت، إن البلاد سجلت 39811 إصابة جديدة في يوم واحد فقط، بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية في البلاد على الإطلاق.





وتظهر الصور في بعض المستشفيات الإيطالية، المرضى وهم يتلقون الأكسجين على نقالات في الممرات بالمستشفيات بعد نفاد الأسرة المخصصة، كما أبلغت إيطاليا عن 425 حالة وفاة جديدة لمرضى كوفيد-19.





وتوفي 41،063 شخصًا حتى الآن بسبب كوفيد-19 في إيطاليا، حتى الآن، وسجلت حوالي 902،490 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وظلت منطقة لومباردي الشمالية، التي تقع في العاصمة التجارية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا، حيث أبلغت عن 11489 حالة جديدة يوم السبت و 9934 حالة يوم الجمعة.









كانت منطقة بيدمونت المجاورة ثاني أكثر المناطق تضررًا، حيث سجلت 4437 حالة مقابل 4878 في اليوم السابق، ووافقت إيطاليا على مساعدات جديدة لتخفيف الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد من القيود التي فرضتها في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة لوقف عودة ظهور الجائحة.









وقال مصدر مطلع إن الإجراءات التي اتفق عليها مجلس الوزراء خلال الليل تبلغ قيمتها 2.9 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، بعدما تم فرض إغلاق وقيود في إيطاليا تم تقسيمه إلى 3 مناطق حسب شدة تفشي المرض.