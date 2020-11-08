بعد خسارته الرئاسة.. صحيفة أمريكية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لـ ترامب

أصدرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" تحذيرا صارما يحث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على "التنازل بأمان" إذا تم اختيار المرشح الديمقراطي جو بايدن الفائز النهائي في السباق الرئاسي، قائلة إن إرث ترامب سوف يتضاءل بشكل كبير، وسيكون عمله الأخير مريرًا إذا رفض قبول هزيمة مشروعة.





وكتب مجلس تحرير الصحيفة: "إذا حصل بايدن على 270 صوتًا من أصوات الهيئة الانتخابية في نهاية عملية الفرز والتقاضي، فسيكون على الرئيس ترامب اتخاذ قرار.. نأمل في هذه الحالة أن يتنازل بأمان".





وأضاف: "لقد أنجز الكثير منذ هبوطه على السلم الكهربائي لبرج ترامب في عام 2015، بما في ذلك فوزه التاريخي الأول والأداء القوي في إعادة انتخابه عندما كان من المفترض أن يخسر في هزيمة.. نكره أن نرى هذا الإرث يتدمر بسبب رفض قبول النقل الطبيعي للسلطة".





وقبل قليل، ادعى الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونيه، على حد وصفه.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني".





وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين، وبالفعل ألقى بايدن ونائبته كامالا هاريس خطاب النصر في مقر الحملة.



