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منوعات

إعادة رأس تمثال الحرية.. موقع ألماني يحتفل بفوز بايدن بطريقة غريبة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشر موقع "دير شبيجل" الألماني الشهير، كاريكاتير، بمناسبة فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب. 

وجاء في الكاريكاتير الذي نشره الموقع صورة لجو بايدن وهو يعيد رأس تمثال الحرية الشهير إلى مكانها، عقب إزالتها من قبل دونالد ترامب. 

ويرمز هذ الأمر، إلى اتهام الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، بضرب الحرية في الولايات المتحدة، وهو ما أعاده جو بايدن. 

وأقامت حملة الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته، دونالد ترامب، دعوى قضائية جديدة ضد مقاطعة ميريكوبا في ولاية اريزونا الأمريكية، تتهمها بإتلاف أصوات انتخابية، يوم الاقتراع. 

ورفض دونالد ترامب التنحي عن منصبه للرئيس المنتخب جو بايدن، مدعيا أن الانتخابات لم تنته، وقال إن حملته ستطلق العنان لجولة جديدة من الدعاوى القضائية يوم الاثنين.

إعادة رأس تمثال الحرية.. موقع ألماني يحتفل بفوز بايدن بطريقة غريبة

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