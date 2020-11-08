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أخبار العالم

برئاسة أطباء كبار.. أعضاء أول فريق لـ بايدن لمكافحة كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الأحد، عن تكوين فريق جو بايدن، المسئول عن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب إعلانه عن كونه القرار الأول له. 

وتوقعت الشبكة الأمريكية أن يرأس الفريق 3 من كبار الأطباء والاختصاصيين في البلاد، وهم الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

وقال بايدن إنه سيعين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين لخطة البيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة.

وتابع: "يوم الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.

وأضاف أن عمل اللجنة سيبدأ في اليوم التالي لوصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

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