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حوادث

لتحديد أسبابه .. نيابة طوخ: انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمنزل بطوخ

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:57 ص
نشوب حريق بمنزل بطوخ
نشوب حريق بمنزل بطوخ
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمنزل بطوخ لمعرفة اسباب نشوبه ، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء طرفى المشاجرة لسؤالهم.


وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ.

جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمنزل ورثة المواطن سعد الأطرونى بالدور الأرضى نتيجة مشاجرة بين الأبناء.

كما أن المنزل مكون من أربع طوابق بقرية مشتهر نهاية شارع كلية الزراعة التابعة لمركز ومدينة طوخ وجرى إخطار مركز شرطة طوخ ووحدة المباحث بمركز شرطة طوخ وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

وكانت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد شهدت مشاجرة بالأسلحه النارية بين طرفين بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية بينهما، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة مزارع، وفُضت المشاجرة ونُقلت الجثة والمصاب إلى المستشفى وضبط طرفا المشاجرة.

وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقامت بسؤال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، والتحفظ على طرفي المشاجرة لحين ورود التحريات.

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