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أخبار العالم

الرئيس الـ 45 .. تويتر يغير تعريف ترامب عقب خسارته الانتخابات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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أزال موقع تويتر، تعريف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من على حسابه، واستبداله بتعريف جديد. 

وقام الموقع بإزالة تعريف ترامب بأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بآخر تحت مسمى الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية. 

وأعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.

وقالت إن نائب الرئيس الأمريكي السابق يتطلع إلى ما هو أبعد من إشكالية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، والدفع نحو العملية الانتقالية للسلطة.

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