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أخبار البلد

عند سقوط الأمطار.. نصائح مهمة للتعامل مع الكهرباء فى الشوارع

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تتعرض بعض المحافظات لسقوط أمطار غزيرة، خاصة المدن الساحلية كمحافظة الإسكندرية التى شهدت سقوط أمطار غزيرة، مما أدى لغرق الشوارع ومهمات الكهرباء، مما قد يسبب خطورة على المارة.


ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار، وأهمها:

1. فى حالة سقوط أمطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة إنارة.

2. فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.

3. عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة.

4. وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات ومشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.


وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على جميع المستويات بالتعاون مع جميع قطاعات الدولة.


تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المناطق التابعة والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير جميع سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

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