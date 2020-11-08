لميس سلامة: سأشارك في العرس الديمقراطي وأدلي بصوتي في الانتخابات.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنها ستدلي بصوتها في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب اليوم، مضيفة أن اليوم هو الثاني والختامي لتلك المرحلة والمتمم لهذا العرس الانتخابي.





وتابعت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، على قناة "صدى البلد": من الضروري أن نشارك كلنا في هذا الماراثون الانتخابي الديمقراطي، وإن كان بالفعل هناك مشاركة واضحة من قبل الناخبين بالرغم من التقلبات الجوية التي حدثت أمس وسقوط الأمطار على عدة مناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات.





وأوضحت أن أمس كان هناك مجموعة من الرسائل التي وجهت من المسئولين، وخاصة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لافتا إلي أن هناك حالة استنفار كامل من قبل قوات الأمن، مؤكدا أن هناك حالة من الاستقرار والنظام شهده أمام اللجان.





وأشارت إلي أن الدولة وأجهزتها المعنية تهتم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ورغم هذا التحدي الذي يواجه العالم كله إلا أن مصر أثبتت قدرتها على التصدي لتلك الجائحة بنجاح.