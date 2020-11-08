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أخبار العالم

اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:23 ص
اليابان تعلن رسميا
اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد
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رويترز
أعلنت اليابان، اليوم الأحد، رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد، في آخر حلقة من سلسلة الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو إمبراطورا للبلاد العام الماضي عقب تنازل والدهما عن العرش.


ووفقًا لوكالة "رويترز"، كان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالات في أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا وتم تقليصها مع استمرار انتشار العدوى، على الرغم من أن اليابان أفلتت من تفشي المرض بشكل كبير كما شوهد في كثير من الدول الأخرى.


وبموجب القانون الياباني لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش لذلك فإن نسل ناروهيتو الوحيد وهي الأميرة أيكو البالغة من العمر 18 عاما غير مؤهلة لوراثة العرش.


ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية عن أكيشينو قوله أمام الحاضرين، الذين كان معظمهم يضع كمامات: "إنني أفكر بعمق في مسئولية ولي العهد وسأقوم بواجباتي".


ويعتبر أكيشينو (54 عاما) أحد ثلاثة ورثة فقط للعرش إلى جانب هيساهيتو (14 عاما) والأمير هيتاشي (84 عاما) الشقيق الأصغر للإمبراطور أكيهيتو الذي تنحى العام الماضي في أول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين.

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