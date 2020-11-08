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لميس سلامة تنقل رسالة وزير الداخلية بشأن انتخابات النواب.. تفاصيل

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
الاعلامية لميس سلامة
الاعلامية لميس سلامة
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه من الضروري أن نشارك كلنا في هذا الماراثون الانتخابي الديمقراطي، وإن كان بالفعل هناك مشاركة واضحة من قبل الناخبين بالرغم من التقلبات الجوية التي حدثت أمس وسقوط الأمطار على عدة مناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات.

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أمس كان هناك مجموعة من الرسائل التي وجهت من المسؤولين، وخاصة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أكد أن هناك حالة استنفار كامل من قبل قوات الأمن، وحالة من الاستقرار والنظام شهدتها اللجان.

وأشارت إلى أن الدولة وأجهزتها المعنية تهتم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ورغم هذا التحدي الذي يواجه العالم كله إلا أن مصر أثبتت قدرتها على التصدي لتلك الجائحة وبنجاح.

ولفتت الى أنها ستقوم بالإدلاء بصوتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم، مضيفة أن اليوم الأحد هو اليوم الثاني وختام تلك المرحلة والمتمم للعرس الانتخابي.

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