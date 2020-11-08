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محافظات

محافظ القليوبية: الالتزام بالمسافات البينية في الانتخابات للحد من انتشار كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
الانتخابات
الانتخابات
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إبراهيم الهوارى
لليوم الثانى فتح 478 مركزا انتخابيا على مستوى محافظة القليوبية وتضم 1047 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي أبوابها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وشهدت اللجان تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، كما شهدت اللجان متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان على أهمية العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

وأشار المحافظ، إلى حرصه واهتمامه لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق بأسم مصر، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب بالقليوبية 251 مرشحا بالمحافظة منهم 28 بنظام القائمة و223 فردى ، وتضم المحافظة 6 دوائر مخصص لها 30 مقعدا 16 منهم بنظام الفردى و14 مقعدا بنظام القائمة.

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