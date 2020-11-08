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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 -11- 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، الأحد 8 نوفمبر 2020، داخل المزارع، وفقا لآخر التحديثات التى أعلنت عنها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد لعام للغرف التجارية.

وسجَّل سعر كيلو الدواجن سعرا يتراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.


وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 32 و33 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 13 و14 جنيهًا.

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