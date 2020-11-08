أسعار الدواجن اليوم الأحد 8 -11- 2020

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه.