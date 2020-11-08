منها القسط الهندي.. أردنيون يلجأون للأعشاب للوقاية من كورونا "فيديو"

وشرح أحد تجار الأعشاب الأردنيين الأعشاب التي يستخدمونها، ومن أبرزها القسط الهندي-القرنفل-الشيح- لزيادة المناعة.

وعلى الرغم من غياب الأدلة القطعية التي تؤكد فعالية الأعشاب لكورونا، ولكن يعتقد البعض أنها أفضل من الأدوية وتأثيراتها الجانبية، إلى جانب أنها مفيدة لنزلات البرد خصوصا مع اقتراب الشتاء.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد حيث كشفت الوزارة أن جميع الحالات التي تم تسجيلها قادمة من الخارج ليرتفع بذلك إجمالي الحالات داخل المملكة الأردنية إلي 1176 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن الحالات جاءت كالتالي حالتان لأردنيين قادمين من الخارج (من السعودية)، ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.





فيما كشفت وزارة الصحة أيضا عن تسجيل 5 حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.





وأجرت السلطات الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية 5808 فحصا مخبريا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 460383 فحصا.