الصحف الكويتية: جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46 وترامب لا يقر بالهزيمة.. نتنياهو يهنئ الفائز ويصفه بـ صديق كبير لإسرائيل.. واليابان تعلن الأمير أكيشينو وليا للعهد

الصحف الإماراتية:

أمير البلاد يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب

إدانات عربية وأوروبية لهدم قرية «حمصة» الفلسطينية

الرئيس اللبناني يطالب واشنطن بـ«أدلة» بعد معاقبتها النائب جبران باسيل

بايدن: سأكون رئيسا لكل الأميركيين

هاريس: انتخاب بايدن رئيسًا هو «يوم جديد لأميركا»

ترامب: ربحت الانتخابات وحصدت 71 مليون صوت قانونية

الرئيس المكسيكي: من المبكر جدًا تهنئة بايدن

مادورو يعلن استعداده «للحوار» مع واشنطن بعد فوز بايدن









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أبرزت صحيفة "القبس" تهنئة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إلى جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، حيث بعث ببرقية عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا.









كما هنأ أمير البلاد هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة، مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق ارحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131205، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة مضاعفات المرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة حتى أمس إلى 808.









وأكدت وزارة الصحة، في البيان الإحصائي اليومي للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، شفاء 626 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 121889، وبنسبة 92.8 في المئة من إجمالي الإصابات في البلاد.









عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الجريدة" إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، طلب أمس، من الولايات المتحدة الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعتها لفرض عقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في حين ندد «حزب الله» بالعقوبات، واعتبرها «تدخلا في الشأن الداخلي اللبناني».









وذكرت صحيفة "الراي" أن مسئولي دول عربية وأوروبية أدانوا، السبت، هدم إسرائيل قرية بدوية فلسطينية، الثلاثاء الماضي.









وجاء ذلك في تصريحات وبيانات منفصلة تعليقا على هدم قرية "حَمصة البقيعة" شمال الأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.









وأدانت جامعة الدول العربية أمس، السبت، سياسة التصعيد الاسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200 في المائة خلال العام الحالي.









وأشارت صحيفة "الراي" إلى تهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات وصفه بأنه «صديق كبير لإسرائيل». وأضاف إنه يتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة وتعزيز تحالف البلدين.









دوليا، سلطت صحيفة "الجريدة" الضوء على إعلان وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة أمس فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة، ليصبح الرئيس الـ46 للبلاد، منهية بذلك أيامًا من الترقب في أمريكا والعالم. جاء هذا الإعلان بعدما توقعت وسائل الإعلام بالإجماع فوز بايدن بولاية بنسلفانيا، ليصبح لديه 273 مندوبًا في المجمع الانتخابي، من دون حساب ولاية أريزونا، التي كانت تواصل فرز الأصوات حتى مثول «الجريدة» للطبع.









وأبرزت صحيفة "الأنباء" إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا: «فزنا بعدد من الأصوات لم يبلغه أحد قبلنا. شعب هذه البلاد قال كلمته».









وقال بايدن في خطاب الفوز الذي ألقاه أمام أنصاره في ويلمينغتون ديلوير، إنه ترشح للرئاسة لجعل الولايات المتحدة الأميركية محترمة في العالم مرة أخرى، متعهدا بالعمل على توحيد الولايات المتحدة.









كما لفتت صحيفة "الوطن" إلى إعلان بايدن السبت أنه سيشكل اعتبارا من الاثنين خليّة أزمة خاصّة بفيروس كورونا المستجد، تضم علماء وخبراء، لمواجهة التحدي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته. وقال بايدن: «سأشكل الاثنين خلية تضم علماء وخبراء» من أجل العمل على «خطة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 يناير 2021».









كما تعهد بايدن بالعمل على تحقيق العدالة العرقية في أمريكا، مشيرا إلى أن هذا وقت التعافي ومداوة الجراح في أمريكا.









وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخب كامالا هاريس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير أنّ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة يُمثّل «يومًا جديدًا لأمريكا»، مؤكدة أنه سيعمل على علاج جراح البلاد.









وقالت هاريس، في كلمتها في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديمقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق، إنّه «في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يومًا جديدًا لأمريكا. لقد حميتم نزاهة ديمقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات، لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة».









وأضافت خلال خطاب لها، أن بايدن لديه قدرة على تخطي جميع الحواجز التي تعيشها بلادنا، متابعة: "إلى كل البنات الصغار.. الطموح مفتوح أمامك الآن"، مضيفة: "أنا أول امرأة تصل لهذا المنصب ولن أكون الأخيرة، وفخورة بكوني أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس".









وركزت صحيفة "القبس" على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه ربح الانتخابات الرئاسية، وحصل على 71 مليون صوت صحيحة وقانونية في الانتخابات التي خاضها أمام الديموقراطي جو بايدن.









وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر»: «71 مليون صوت.. أول مرة يحصل عليها رئيس وهو في الحكم».









كما ذكرت صحيفة "الوطن" أن حملة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب رفعت دعوى قضائية في أريزونا، تزعم أن أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد رفضت دون وجه حق أصواتا أدلى بها بعض الناخبين في سباق الرئاسة يوم الانتخابات.









في سياق متصل، ذكرت الصحيفة نفسها أن موقع "تويتر" قام بحذف لقب "الرئيس الأمريكي" من حساب دونالد ترامب، مع إبقاء الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.









وأوضحت صحيفة "القبس" نقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قولها إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يعتزم اتخاذ ثلاثة قرارت فورية فور تسلمة السلطة.











وأضافت: "بايدن سيلغي فور تسلمه السلطة قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية".











وأكدت الصحيفة أن الرئيس المنتخب سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية بإلغاء حظر السفر الذي يشمل مواطني دول ذات غالبية مسلمة. كما سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس الخاص بالمناخ.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن المدن الأمريكية شهدت، منذ لحظة إعلان فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، احتفالات صاخبة، وخروج المواطنين إلى الشوارع للاحتفال.









واستخدم المشاركون في الاحتفالات أدوات الطهي والأواني "الحلل"، وأطلقوا أبواق السيارات وأشعلوا الألعاب النارية، احتفالا بفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.









ذكرت صحيفة "الراي" أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اعتبر يوم أمس، السبت، أنّ «من المبكر جدًا» تهنئة جو بايدن الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.









وقال لوبيز أوبرادور للصحافيين: «سننتظر حتى يتمّ حلّ جميع القضايا القانونية. لا نريد أن نكون متهوّرين».









بينما أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس، السبت، أنّه «مستعدّ دائمًا للحوار» مع الولايات المتّحدة، وذلك بعد فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة.









وغرّد الزعيم الاشتراكي الذي قطع علاقاته الدبلوماسيّة مع واشنطن عام 2019 «أهنّئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما. فنزويلا ستكون دائمًا مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها».









وقالت صحيفة "الراي" إن اليابان أعلنت رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد اليوم في آخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو امبراطورا للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش.









وكان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم في القصر في أبريل لكنها أجلت بسبب جائحة فيروس كورونا وتم تقليصها مع استمرار انتشار العدوى على الرغم من أن اليابان أفلتت من تفشي المرض بشكل كبير كما شوهد في كثير من الدول الأخرى.









و أوضحت صحيفة "الراي" أن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، أن البرتغال ستفرض حظر تجول ليليا في بعض البلدات ابتداء من يوم غد، الاثنين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعد وصول عدد الإصابات إلى مستوى قياسي.







