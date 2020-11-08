قبل عامين من الانتخابات.. برلماني: ترامب سيحكم مدة واحدة فقط









وأوضح الشهاوي، في لقاء تليفزيوني - قبل عامين - على قناة "صدى البلد"، أن دونالد ترامب جاء بهدف تنفيذ أجندة محددة خلال مدته الرئاسية وهي إشعال الصراع في المنطقة وتقسيم سوريا ودول المنطقة، بجانب الاعتراف بإقليم شرق الفرات وغيرها من القرارات والتحركات التي كانت سببا في تأجيج الصراع داخل المنطقة.









وقال النائب إن خير دليل على ذلك هي طريقة صعوده للحكم في أمريكا واختياره من قبل المجمع الانتخابي على الرغم من رفضه من قبل الكثير من الشعب الأمريكي، حيث حصل على أصوات أقل من منافسته هيلاري كلينتون.









وأكد عضو لجنة الدفاع، أن من سيأتي بعده -جو بايدن- سيسعى إلى الاعتذار عما بدر من ترامب والقرارات التي اتخذها ويبدأ في تنفيذ أجندة جديدة تتناسب مع هذه المرحلة.











توقع اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، سقوط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الحالية، قبل عامين من انطلاقها وبالتحديد في 8 يناير 2018، مؤكدا أن ترامب جاء ليحكم مدة واحدة فقط وسيأتي من بعده من يعتذر عن قراراته.