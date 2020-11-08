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حوادث

صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
توافد الناخبين أمام
توافد الناخبين أمام اللجان
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محمد صبري
بدأ منذ قليل توافد الناخبين على اللجان في محافظة القاهرة،للإدلاء بأصواتهم في ثانى أيام انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الثانية.

وانطلقت اليوم  الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.


بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب
صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب
صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب
صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب
صور.. بدء توافد الناخبين على لجان القاهرة في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب

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