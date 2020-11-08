في ثاني أيام المرحلة الثانية.. بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في عين شمس والزيتون

بدأت لجان منطقتي عين شمس وحلمية الزيتون في استقبال الناخبين في ثاني أيام الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة في مقدمتها ارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين بالكحول.





وشهدت اللجان في عين شمس إقبالاً بسيطاً جداً في أول ساعة للتصويت .





وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة ولم تحدث اي شكاوى او تأخير في فتح اللجان .







