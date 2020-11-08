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أخبار البلد

في ثاني أيام المرحلة الثانية.. بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في عين شمس والزيتون

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
بدء التصويت بلجان
بدء التصويت بلجان عين شمس والزيتون
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عبد الرحمن محمد - تصوير : أحمد بيسو

بدأت لجان منطقتي عين شمس وحلمية الزيتون في استقبال الناخبين في ثاني أيام الاقتراع للمرحلة الثانية من  انتخابات مجلس النواب 2020  للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط إجراءات  أمنية واحترازية مشددة في مقدمتها ارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين بالكحول.

  وشهدت اللجان في عين شمس إقبالاً بسيطاً جداً في أول ساعة للتصويت  .

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة ولم تحدث اي شكاوى او تأخير في فتح اللجان . 


ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

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