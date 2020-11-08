بعد تعرضها لوعكة صحية عقب حفل زفافها.. درة توجه رسالة مؤثرة لأمها

عاشت الفنانة درة أياما صعبة عقب حفل زفافها بعد عرض والدتها لوعكة صحية، عقب تعرضها لهجوم بسبب مزاعم زواجها من رجل متزوج وهو الأمر الذي نفته النجمة التونسية.





وطالبت درة الجميع بأن يتوقف عن نشر أي شيء يخص حياتها الصحية بسبب تدهور حالة والدتها الصحية وإصابتها بانسداد في الشريان، لذلك وجهت إليها رسالة مؤثرة من أقوال كاتب الكبير محمود درويش تقول: "الفرق بين امي والاخرين .. ان الاخرين يتمنون الا يروني حزينة واما امي فتتمنى ان تحمل الحزن عني".





نشرت الفنانة درة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.





وقالت درة في منشورها: أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".





وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".



