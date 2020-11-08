AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تعرضها لوعكة صحية عقب حفل زفافها.. درة توجه رسالة مؤثرة لأمها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
درة
درة
Advertisements
شروق ابراهيم
عاشت الفنانة درة أياما صعبة عقب حفل زفافها بعد عرض والدتها لوعكة صحية، عقب تعرضها لهجوم بسبب مزاعم زواجها من رجل متزوج وهو الأمر الذي نفته النجمة التونسية. 

وطالبت درة الجميع بأن يتوقف عن نشر أي شيء يخص حياتها الصحية بسبب تدهور حالة والدتها الصحية وإصابتها بانسداد في الشريان، لذلك وجهت إليها رسالة مؤثرة من أقوال كاتب الكبير محمود درويش تقول: "الفرق بين امي والاخرين .. ان الاخرين يتمنون الا يروني حزينة واما امي فتتمنى ان تحمل الحزن عني". 

نشرت الفنانة درة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تهاجم فيه كل من هاجمها بعد زواجها من رجل الأعمال هانى سعد خاصة بعد خروج العديد من الشائعات بأنها تعد الزوجة الثانية لزوجها.

وقالت درة في منشورها: أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة، أمي عندها انسداد فى الشريان وتعبت من إمبارح صحافة وضغط، ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها".

وأضافت: "دعوا الخلق للخالق ليس لأجلي، لأجل أمي على الأقل، اهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي".

بعد تعرضها لوعكة صحية عقب حفل زفافها.. درة توجه رسالة مؤثرة لأمها
بعد تعرضها لوعكة صحية عقب حفل زفافها.. درة توجه رسالة مؤثرة لأمها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. حقيقة زواج درة في الجونة

زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

شاهد.. صورة تجمع زوج درة بوالدته في مرحلة الطفولة

تريند الفن.. هل قبلت درة لقب الزوجة الثانية.. تسجيل صوتى يوضح الحقيقة

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أمى أصيبت بانسداد فى الشريان.. درة تهاجم منتقدى زواجها من هانى سعد

ترشيحاتنا

برلمان فرنسا يصادق على تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 فبراير القادم

بايدن ليس رئيسا رسميا.. 74 يوما أمام ترامب لقلب موازين الرئاسة الأمريكية

مرضى كورونا على الأرض.. انهيار النظام الصحي في إيطاليا.. صور

رئيس الإمارات مهنئا بايدن: حريصون على تعزيز العلاقات مع أمريكا في مختلف المجالات

نتنياهو لـ ترامب عقب خسارته: شكرا على الاعتراف بإسرائيل والجولان والوقوف في وجه إيران

سلاح كامالا السري.. إيمهوف الرجل الثاني لنائبة الرئيس الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ومتفجرات في منزله.. اعتقال أخطر مراهق بريطاني

لن تتوقع .. سعر خيالي لـ جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بمجوهرات أنيقة.. بوسي شلبي تتألق بإطلالة جذابة في الإسكندرية