الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لمداواة جرحه الأوروبي أمام هيلاس فيرونا





ويسعى فريق ميلان بقياده نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمدواة جرحه الأوروبي، بتحقيق الفوز على فيروس في مباراة اليوم، وتأمين صدارته للكالتشيو.





كان ميلان سقط بثلاية نظيفة أمام ليل الفرنسي، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الأوروبي.





هزيمة ميلان أمام ليل، كانت الأولى للروسونيري في مختلف المسابقات، منذ شهر مارس الماضي.





في المقابل يطمح فيرونا في تحقيق نتيحة إيجابية أمام ميلان للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.





ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فيرونا في المركز السابع بـ 11 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.