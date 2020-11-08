عميد آداب القاهرة: التزام كبير بالجداول الدراسية.. ومتابعة دورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن ، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة ، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية .
وأكد "كامل" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هناك تشديدات من جانب الكلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقسيم الطلاب على مجموعات ، وكذلك استخدام بوابات التعقيم والكواشف الحرارية للإطمئنان على صحتهم .
اقرأ أيضا :
تستهدف 270 ألف طالب.. جامعة القاهرة تواصل نشر الفيديوهات التعليمية لتدريب طلابها على المنصة الإلكترونية
وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الجامعة قد أصدرت قرارا إداريا برفع درجة التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة منعا لتفشي فيروس كورونا ، خاصة مع معاودة ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى .
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد وجه النواب وعمداء الكليات والمعاهد ، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات ، و منع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات ، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.