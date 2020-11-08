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تعليم

عميد آداب القاهرة: التزام كبير بالجداول الدراسية.. ومتابعة دورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن ، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة ، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية .

وأكد "كامل" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن هناك تشديدات من جانب الكلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقسيم الطلاب على مجموعات ، وكذلك استخدام بوابات التعقيم والكواشف الحرارية للإطمئنان على صحتهم .

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وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الجامعة قد أصدرت قرارا إداريا برفع درجة التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة منعا لتفشي فيروس كورونا ، خاصة مع معاودة ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد وجه النواب وعمداء الكليات والمعاهد ، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات ، و منع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات ، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.

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