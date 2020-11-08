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تعليم

علوم عين شمس: لدينا غرف عزل لأي حالات اشتباه بين الطلاب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:02 م
عميد علوم عين شمس
عميد علوم عين شمس
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قسم التعليم

 

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس  ان  لدينا خطة احتياطية في حالة الطواري  كما حدث في العام الماضي وعلي استعداد باستقبال اي موجة اخري من فيروس الكورونا ، مؤكدا علي استمرارية اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوي بعد زيادة اعداد الاصابات

 

واضاف" رجاء " في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان الكلية لديها غرف عزل صحي لعزل الطلاب في حالة الاشتباة باي حالة كورونا وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات نع المريض  من قياس درجة الحرارة والتعقيم لافتا الي ان الكلية تتصل بالمستشفيات المتخصصة والمعلنة من قبل وزارة الصحة لاتخاذ الخطوات المطلوبة من التحاليل والاشعات والعزل  وتمكن الطالب من متابعة دراستة خلال الانترنت

 

واكد عميد علوم عين شمس علي استمرار العملية الدراسية بشكل ايجابي  لحين اكتشاف اي حالة داخل الكلية مشيرا الي اكتفاء المعمل المركزي بالكلية بادوات التعقيم والمطهرات وامكانية التوريد الي كليات اخري وموسسات حكومية

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 والجدير بالذكر انة قد قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن كلية العلوم استقبلت الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2020/2021 بداية من يوم السبت 17 أ كتوبر وذلك  بتقسيم الدفعات الطلابية إلي جزئين المستوى ألاول والثالث بايام (السبت والاثنين والاربع ) والمستوي الثاني والرابع (الأحد والثلاثاء والخميس) .

 

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن الكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من منظمة الصحة العالمية ضد فيروس الكورونا للحفاظ علي صحة الطلاب وذلك عن طريق توفير الجامعة لبوابات التعقيم الالكترونية بالمداخل الرئيسية بالكلية  ، مشيرا إلي أهمية ارتداء الكمامات لكافة الطلاب واعضاء هئية التدريس والعاملين لمنع اتخاذ الاجراءات المعلنة من قبل رئيس الجامعة الدكتور " محمود المتني " مع المخالفين .

 

وأكد علي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي حيث يحضر نسبة 50 % من الطلاب بالحرم الجامعي والنسبة المتبقية من خلال التعليم الهجين بالمنازل والمناهج الدراسية بالمنصات الالكترونية ، لافتا إلى أن احتفالات استقبال الطلاب الجدد مع أول ايام الدراسية مع اتحاد الطلاب بالكلية .

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