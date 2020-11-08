اتحاد عمال مصر: غرف العمليات مستمرة في القاهرة والمحافظات لحث العمال على المشاركة في انتخابات النواب

تستمر غرف عمليات الاتحادات العمالية المحلية بالمحافظات والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، في المتابعة والرصد وحث العمال من مواقع العمل على نزول ومشاركة العمال في اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 ،والتي بدأت أمس السبت في 13 محافظة هي : " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





صرح بذلك اليوم الأحد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، موضحًا أن تلك "الغرف" تواصلت على مدار يوم أمس مع "الغرفة الرئيسية" بمقر الاتحاد العام وإرسال صورًا من مشاركة العمال في الانتخابات من مواقع عمل مختلفة من تلك المحافظات ،وكذلك فرق العمل التي شكلتها الاتحادات المحلية لتسهيل عملية الاقتراع على العمال، حيث خرج العمال أمس بشكل جيد للمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري ،متوقعا تزايد الإقبال اليوم.





ويمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كتلة تصويتية كبيرة لما يضمه من عضوية رسمية تصل إلى 4 ملايين عامل عضو ،إضافة إلى تمثيله لقوة عمل تصل إلى الـ30 مليون عامل بأجر.



