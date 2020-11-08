انتخابات النواب 2020.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد في ثاني أيام التصويت بجنوب سيناء

تصدر كبار السن و السيدات المشهد الانتخابي في جنوب سيناء في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب في دائرتي شرم الشيخ وطور سيناء.





وشهدت دائرة شرم الشيخ وخليج العقبة،إقبالا متوسطا من قبل الناخبين على التصويت في اللجان.





والتزم الناخبون بجميع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة وارتدوا الكمامات الطبية الواقية علاوة على توفير كواشف حرارية للناخبين القادمين للتصويت.





وفرضت الأجهزة الأمنية سياجا أمنيا حول اللجان ووضع رجال المرور الحواجز المرورية لمنع دخول السيارات الشوارع المؤدية للجان وبدت الانتخابات هادئة في الدائرتين وخاصة في مدن خليج العقبة.





وقالت إحدى الناخبات بطور سيناء وتدعى رضا عفيفي، إنها تتمني ارتفاع الإقبال وأن يدلي كل ناخب بصوته بعيدا عن أي تأثير.

وقالت حميدة أحمد إحدى الناخبات من كبار السن بطور سيناء إنها تشارك في جميع الانتخابات وتتمني الخير لمصر وجنوب سيناء وكل من يريد أن يخدم وطنه.





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