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ميرفت التلاوى: المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة السابق، أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي، قائلة: "الانتخابات شىء يفرح"، لافتة إلى أنه يجب تقوية الأحزاب والهيئات التى تعمل على زيادة وعى المواطن المصرى سياسيًا وتحدى أى أحد يحاول توقيف مشوار التنمية.

وأضافت التلاوى فى مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، أنه يجب على كل المواطنين الافتخار بمصر والافتخار بكل المشروعات التنموية التى تقام فى مصر بالمقارنة بالدول الكبرى، مؤكدة أن مصر تبنى شوارع وكبارى ومؤسسات سياسية تنظيمية للبلاد.

وانطلقت اليوم الأحد، عملية التصويت في ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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