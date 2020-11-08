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رياضة

ناصر ماهر: كارتيرون أساء لي أمام جماهير الأهلي واستبعدني بسبب مباراة خماسي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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مجدي سلامة
أكد ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي،الذي انتهت إعارته لنادي سموحة، أن الفرنسي باتريس كارتيرون أساء له أمام الجماهير واستبعده بسبب مباراة خماسي أثناء تواجده كمدرب للأحمر .

وقال ماهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش" عبر صدى البلد " : "كارتيرون أساء لي أمام جمهور النادي الأهلي بسبب اعتياده الدائم على إخراجي من الملعب في الدقيقة 60 كل مباراة مما صدر للجماهير أنني لا أستطيع المشاركة لوقت أكبر".

وتابع : " بعد رحيل كارتيرون عن تدريب الأهلي كرر محمد يوسف نفس الأمر، لكنني تحدثت معه وقتها وقلت له" كدا كتير" ، ليرد علي بـأن " أتمرن بشكل جيد وسيكون لك مكان مع الفريق"

واختتم حديثه قائلا:"بعد واقعة خوض مباراة خماسية بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك، قام كارتيرون بمعاقبتي بعدم اللعب في مباراتين للفريق في دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية".

يذكر أن ناصر ماهر قدم مستويات مميزة مع نادي سموحة هذا الموسم ، حيث استطاع تسجيل 6 أهداف وصناعة 11 هدف خلال 24 مباراة شارك بهم مع الفريق.

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