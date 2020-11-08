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رياضة

الأزمة تشتعل.. "الدولى لليد" يتبرأ من الاتحاد المصري بشأن دوري المحترفين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
دوري كرة اليد
دوري كرة اليد
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عمرو الحلوانى

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن قرار اتحاد اليد بخوض ما تبقى من مباريات الموسم الماضي بالقائمة القديمة للفرق، مع أن الموسم الجديد بدأ وكل فريق استغنى عن بعض اللاعبين وضم لاعبين جدد للموسم الجاري.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: " تقابلت مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي نفى إدعاءات الاتحاد المصري، بأنه اتخذ قراره بعد استشارة الاتحاد الدولي".


وأضاف: "حسن مصطفى قال هذا كلام لم يحدث وخطأ كبير ارتكبه اتحاد اليد " .


وتابع: "اتحاد اليد برئاسة هشام نصر، كان ينوي إلغاء الموسم الماضي وبعد تدخل وزير الشباب والرياضة تم تنفيذ قرار الدولة بضرورة استكمال الموسم الماضي، لكن الاتحاد المصري قرر بدء الموسم الجديد، على أن يستكمل ما تبقى من الموسم الماضي فيما بعد".


وواصل: "اتحاد اليد، اتخذ هذا القرار بتأجيل الجولتين المتبقيتين من الموسم الماضي، على أمل أن يتم لعبهما عقب نهاية كأس العالم الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، مشيرا إلى أن كلمة السر هي ألا يلتقي الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري القديم، إلا بعد نهاية مونديال اليد، لكن عاد الاتحاد نفسه ووضع الجولتين في شهر نوفمبر الجاري".

واختتم: " قرار اتحاد اليد باستكمال المباريات فى شهر نوفمبر بالقوائم القديمة قرار كوميدي خاصة وأن العديد من اللاعبين رحلوا عن أنديتهم ".

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