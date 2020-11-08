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برلمان

شاهد.. توافد الناخبين على لجان مدرسة مدرسة الطبرى بالشروق

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:56 م
مدرسة الطبرى بالشروق
مدرسة الطبرى بالشروق
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كتب – محمد صبري :

احتشد المئات من الناخبين بمختلف أطياف المجتمع من رجل وسيدات وشباب وكبار السن داخل السرادق الانتخابي فى مدرسة الطبرى بالشروق حرصين على الإدلاء بأصواتهم ، وسط انتشار أمني مكثف .

وكانت اللجان في محافظة القاهرة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الثانية.

وانطلقت اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

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