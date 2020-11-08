إقبال كبير من الناخبين على اللجان بشبرا الخيمة والعبور .. صور

شهدت اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية بمدن شبرا الخيمة والعبور بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.





كما شهدت اللجان تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية إلى جانب تواجد عناصر الشرطة النسائية باللجان للتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن اليوم الأول مر بسلام وهدوء والغرفة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات.

مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على اكمل وجه ودون أي معوقات.



وأكد محافظ القليوبية، أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أى شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا.



ووجه المحافظ بتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية بالاضافة الى توفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وإنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان للعمل على راحة الناخبين الى جانب نشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات.



ودعا محافظ القليوبية المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.