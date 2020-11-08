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محافظات

شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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مروة فاضل
تقدّمت صفوف السيدات اليوم اللجان الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بمركز تلا بمحافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهن.

حيث حرصت السيدات وكبار السن منهن علي الإدلاء بأصواتهن في الساعات الأولي من بدأ التصويت.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 أمس السبت في الداخل، على أن تنتهي اليوم الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج ، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة في المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية
شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية
شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية
شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية
شاهد.. السيدات يتقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية بالمنوفية

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