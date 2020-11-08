وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية ، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلال مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط .





قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير خارجية فرنسا من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار ، وكان في استقباله عدد من المسئولين ، واعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة .



