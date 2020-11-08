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أخبار البلد

وزير خارجية فرنسا يصل القاهرة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية ، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلال مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط .

قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير خارجية فرنسا من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار ، وكان في استقباله عدد من المسئولين ، واعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة .

وكان موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي، ذكر انه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لودريان بشكل خاص مع نظيره سامح شكري وزير الخارجية المصري .

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