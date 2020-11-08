في عيد ميلاد محيي إسماعيل.. كيف أغضب محمد رمضان بسبب الكنز؟

يحتفل الفنان محيي إسماعيل اليوم، بعيد ميلاده الـ74 حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم 8 نوفمبر من عام 1946.



وكان الفنان محيي إسماعيل حل ضيفا على موقع صدى البلد، وتحدث عن كواليس مشاركته في فيلم "الكنز" حيث عبر حينها عن غضبه من حذف اسمه وصورته من أفيش فيلم "الكنز 1".





وقال محيي إسماعيل، إنه لا يعلم سبب حذف اسمه وصورته من الأفيش الرئيسي للفيلم الذي يضم كل الأبطال، مضيفا: "يمكن عايزين يركزوا على محمد رمضان ومحمد سعد، هذا حقهم، لكن هناك تاريخا موجودا في الفيلم اسمه محيي إسماعيل، وهذا لا يصح".





وأكد الفنان الكبير أنه لا يدين أحدا، ولم يتصل بأحد، لأنه لم يعتَد الشكوى، لكنه يتساءل عن تفسير هذا اللغز.





وتساءل: "هل صورتي هتخبط في محمد سعد ومحمد رمضان؟ آه طبعا، ما إحنا خبطنا في قمم قبل كده، ما المشكلة، هل أشكل خطورة عليهما؟ ما المشكلة، لقد كنا نتنافس مع نجوم الزمن الجميل ومع القامات الكبيرة، فاللعبة لعبة منافسة.





واختتم كلامه قائلا: "ربما أرادوا التركيز على محمد سعد ومحمد رمضان، لأن أحدث أفلامهما حققت إيرادات أقل لذا أرادوا التركيز عليهما"، وهو التصريح الذي أغضب حينها بطلي الفيلم محمد رمضان ومحمد سعد.

