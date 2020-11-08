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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 5 كجم حشيش بالأقصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:02 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 كجم حشيش مع عنصرين إجراميين بالأقصر.

وكانت وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بقيام عنصرين إجراميين ( عاطل – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة ، عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر ) بالإتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية مشتركة من إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحوزتهما 30 قطعة حشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام تقريبًا و مبلغ مالى و2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسيارة فى توزيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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