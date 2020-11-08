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برلمان

أحمد أباظة: جامعة القاهرة نجحت في مواجهة كورونا بتطوير منظومة التعليم عن بعد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:05 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتطوير جامعة القاهرة لمنظومة التعليم من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني، وإعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard والإستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة.

وقال النائب في بيان، ‘ن عدد طلاب الجامعة هذا العام 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة، وهذه الخطوة بمثابة أكبر نجاح لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. 

وأكد أباظة اهمية استفادة جميع الجامعات الحكومية والخاصة المصرية والعربية من جامعة القاهرة، مناشدا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالتواص مع الإعلام لتسليط الضوء على هذه التجربة الناجحة. 

وطالب أحمد فؤاد اباظة، الجامعات المصرية والعربية بسرعة التواصل مع جامعة القاهرة للاستفادة من هذه التجربة من اجل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس داخل العديد من دول العالم.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الهدف من إعداد ونشر الفيديوهات التعليمية هو تدريب طلاب جامعة القاهرة على إجادة التعلم عن بُعد في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد ونشر فيديوهات تشرح للطلاب كيفية التعامل مع الاختبارات على المنصة والتكليفات المنزلية المطلوبة منهم في مختلف المقررات الدراسية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم العمل على تطوير العملية التعليمية بشتى الطرق مشيرًا إلى أنه تم توفير شاشات ذكية في عدد من الكليات وجاري توفيرها لجميع الكليات ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي في تدريس المقررات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة اهتمت بتدريب وإدماج الهيئة المعاونة على المنصة الذكية Blackboard لمساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية، لافتًا إلى أنه تم إصدار أدلة تعريفية تشرح بالخطوات كيفية التسجيل على المنصة ومساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية وتقديم تجربة تعليمية أفضل.

وتضم منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU  مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، علاوة على نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة.

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