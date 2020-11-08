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حوادث

ضبط صاحب مخبز بالسلام استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:58 م
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبري
تمكّن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام لاستيلائه على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة
 على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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