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برلمان

سعيد حساسين يشيد بإلغاء السعودية لنظام الكفيل: تضمن حرية التنقل للعمالة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:04 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل في ضوء "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" المقرر اطلاقها فى شهر مارس المقبل داخل المملكة والتى تعطى الحق لجميع الوافدين فى حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل. 

وأكد " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم، على أهمية هذا القرار من المملكة العربية السعودية الذى كان يمثل حلما للعمالة العربية والمصرية داخل السعودية ، معربا عن شكره وتقديره للرؤية الشاملة والواعية للمملكة العربية السعودية وعلي رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان .

كما أعرب الدكتور سعيد حساسين عن ثقته التامة، فى ان هذه المبادرة ستكون لها اثارها الإيجابية والكبيرة لصالح العمالة الوافدة للمملكة ، وايضا لصالح الاقتصاد السعودى لانها تفتح المجال واسعا امام العمالة العربية والمصرية للتحرك بين الأعمال المختلفة في المملكة العربية السعودية ، مؤكدا ان هذه المبادرة لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى العمالة العربية والمصرية.

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