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أخبار العالم

رسالة من السلطان هيثم بن طارق لـ جوبايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:03 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
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مـيــــس رضـــا
بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال البرقية، عن خالص تهانيه لـ "بايدن"، لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة الشعب الأمريكي الصديق ولمزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين مزيدًا من التطور والنماء.

كانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعقب الفوز، نشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: "سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح الأول الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

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