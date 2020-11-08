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انتظام عملية التصويت داخل اللجان الفرعية وعدم تلقى أى شكاوى.. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أقرت انتظام عملية التصويت داخل اللجان الفرعية، وعدم تلقيها شكاوى تؤثر على العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية للانتخابات.

وانطلق اليوم الأحد ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة. 

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

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