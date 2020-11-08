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اقتصاد

وزير النفط العراقي يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:00 م
وزير النفط العراقي،
وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار
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أ ش أ
أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات؛ لاسيما الصناعة والزراعة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لافتا إلى أنه لمس من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم.

وقال الوزير العراقي، في كلمته بافتتاح أعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إن هذا الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة بين الأشقاء، نهدف من خلالها إلى تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

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من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان - في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس - حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الأشقاء ب‍العراق والعمل على الإسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات.

بدوره، أشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن إبراهيم، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معبرا عن أمله "في أن تفضى النقاشات إلى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة، في المجالات كافة".

كان الوفد السعودي وصل إلى بغداد صباح اليوم؛ لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية، ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة.

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