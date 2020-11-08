مصر تنتخب ممثليها في البرلمان.. وسر دعوة حكومية للبعض بعدم زيارة المسجد النبوي الشريف.. وخسارة ترامب.. الأبرز في صحف السعودية

المواطنون يتدفقون على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية بـ 13 محافظة

لماذا ارتفعت الحالات المصابة بالوباء كورونا في المدينة المنورة

"إدارة الحشود" تنظم حركة 920 ألف مصلٍ و408 آلاف معتمر

بايدن يتولى الرئاسة في فترة محفوفة بالمخاطر

سباق البيت الأبيض يحسم في يومه الخامس.. جـو بايدن الرئيس الـ 46 لأمريكا.. والجمهوريون منقسمون

المنطقة تترقب.. وتتأهب.. ماذا بعد فوز بايدن؟

"سي إن إن": كوشنر تواصل مع ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات

الخرطوم تغلق حدودها مع إثيوبيا









اهتمت الصحف السعودية، بفوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هازمًا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالضربة القاضية في ولاية بنسلفانيا، التي ضمنت أصوات أعضائها في المجمع الانتخابي تقدم رجل لرئاسة أمريكيا، لكنها لم تغفل القضايا الأخرى المستجدة عالميًا ومحليًا.









واهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" بما يجري في مصر، حيث قالت: "أعادت مراكز الاقتراع في 13 محافظة اليوم (الأحد)، فتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب".









وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.









ويختار المصريون في الانتخابات بمرحلتيها 568 نائبًا من أصل 596 عضوًا في مجلس النواب، على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين النواب الباقين.









ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة نحو 30 مليون ناخب لهم حق الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي تفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحًا (07:00 بتوقيت غرينتش) حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.









كانت انتخابات هذه المرحلة جرت في الخارج خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وسوف تعلن نتيجة المرحلة الثانية في الخارج والداخل ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 من نفس الشهر.









وحول أمريكا، قالت الصحيفة، إنه منذ ما يقرب من 50 عامًا من دخوله عالم السياسة لأول مرة، تم اختيار جو بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في فترة محفوفة بالمخاطر سوف يتعين عليه اجتيازها.









وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير لها، أن التحدي الأول أمام بايدن سيكون توجيه البلاد خلال الأسابيع المقبلة التي من المتوقع أن تتسم بالتحدي، حيث إن النتائج الكاملة والنهائية للانتخابات سوف تستغرق فترة من الوقت، حتى يتم الانتهاء منها، كما سيتعين التوصل إلى حل بشأن العديد من المناورات القانونية. وإنه لأمر شبه مؤكد أن ذلك لن يؤدي إلى تغيير النتيجة، إلا أنه قد يؤدي إلى تأجيج الغضب وعدم الاستقرار.









وإلى أن تتم تسوية المسألة وحتى يخرج دونالد ترمب من الساحة - ومما لا شك فيه أنه سوف يؤكد سرقة المنصب منه - سيحتاج بايدن، الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس الأميركي، والسياسي المخضرم منذ عقود في مجلس الشيوخ، إلى التحلي بالصبر والثبات.









من جانبها، قالت صحيفة عكاظ "أخيرًا، انتهى كابوس نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد 5 أيام من الشد والجذب غير المسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، وأعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ليصبح الرئيس المنتخب رقم 46 لأقوى دولة في العالم بعد انتزاعه الولاية المتأرجحة بنسلفانيا وحصوله على 290 صوتًا من المجمع الانتخابي منهيًا صراع وكسر عظم لم تشهده أمريكا أدى لحدوث شرخ في المجتمع الأمريكي".









وفي أول تغريدة له في حسابه على "تويتر" عقب الفوز، خاطب بايدن الشعب الأمريكي بقوله: «يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم»، مُضيفًا: «سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين سواء صوتوا لي أم لا».









بالمقابل، رفض الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة مجددًا، مطالبًا بالتوجه للقضاء. واعتبر أن «الانتخابات لم تحسم بعد».











ومن المؤكد أن منطقة الشرق الأوسط ستتابع مرحلة ما بعد فوز بايدن وما ستحمله السياسة الديمقراطية الخارجية من معطيات حيال قضايا المنطقة الشائكة، سواء في ما يتعلق بتطورات الأوضاع في سلام الشرق الأوسط أو الملف النووي الإيراني وإرهاب النظام الإيراني، وتمدد تنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من الدول العربية، لا نريد أن نستبق الأحداث، ننتظر لنرى.









سعوديًا أوردت "عكاظ"، إن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد خلاوي أبلغ الصحيفة عن ١٠ عيادات «تطمن» بالمنطقة، وتعمل ١٦ ساعة في كل أيام الأسبوع في استقبال المراجعين ومن تظهر عليه أعراض اشتباه بإصابته بفيروس كوفيد ١٩، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وآلام بالحلق، وصعوبة بالتنفس، وسعال، مؤكدًا أن العيادات استقبلت ٨٠ ألف مستفيد حتى الآن.









يشار إلى أن المدينة المنورة شهدت ارتفاعا في حالات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب المناسبات الاجتماعية وتجمعات المطاعم والمراكز التجارية، التي تعد مكانا خصبا لانتقال الفايروس لعدم التزام وإهمال البعض ارتداء الكمامة.











ورصدت «عكاظ» تساهل البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ترك مسافات متباعدة في المراكز والأسواق والمطاعم واختفاء المعقمات بعدد من المراكز التجارية.









وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن المستشفيات تستقبل بشكل يومي حالات المصابين في مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد والمستشفى العام والمستشفى الميداني الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لعلاج حالات الإصابة، ويحتوي على 20 وحدة للعناية المركزة، و40 جهازا للتنفس الصناعي، و100 جهاز للأكسجين، إضافة إلى جناح التنويم العام بسعة 80 سريرا، وقسم المختبر، ومعمل الأبحاث، والخدمات الصيدلانية.









وطالبت «الصحة» الراغبين في أداء الصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة تأجيل أدائهم تلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.









أخيرًا من "عكاظ"، فقد أعلنت الحكومة السودانية أمس، السبت، إغلاق جزء من حدودها مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة، إثر توجيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.









وقررت حكومة ولاية القضارف إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيجراي اعتبارا من يوم (الخميس) وحتى إشعار آخر، داعية المواطنين على الشريط الحدودي إلى توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا.









وأكدت صحيفة "الرياض"، تنظيم الإدارة العامة للحشود والتفويج في السعودية منذ بداية توافد المعتمرين بالتعامل المباشر، حركة دخول وخروج المعتمرين والمصلين والطائفين بالمسجد الحرام، بمشاركة الإدارات بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.









وقامت الإدارة بعدة إجراءات، يجري من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول لضمان الحركة البشرية وفق الخطط المعدة سابقا لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر، وتعمل الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم حركة الدخول والخروج للمسجد الحرام وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة بالرئاسة، وسمح لـ 920 ألف مصلٍ، و408 آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والصلوات حتى اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.









ولفتت "الرياض" إلى ما قالته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الأحد، عن مصدرين اثنين، من أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، تواصل مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات.









ووفقا لكايت بيدنجفيلد، نائب حملة بايدن الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.



