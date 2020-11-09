جمال القليوبي: تخفيض سعر الغاز لصناعة الأسمدة ينعكس على المواطن.. ومصر تمتلك وفرة من الغاز.. فيديو

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنه من الصعب تغيير

في مصر أو جعله يتماشى مع أسعار البرميل المذبذب في سعره، ولكن هناك بعض الصناعات تحتاج لتوفير الغاز بسعر أقل دون غيرها لأهميتها في تلبية احتياجات الدولة مثل شركات القطاع العام في صناعة الأسمدة، فهي تؤثر على المواطن من خلال تأثيرها على أسعار الخضراوات، فالغاز الطبيعي يمثل 70% من صناعة الأسمدة وهي "أكسير"

المصرية خاصة سماد "اليوريا"، وعرضت فواتير الغاز الطبيعي بعضها للغلق مؤخرا.