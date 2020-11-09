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اقتصاد

جمال القليوبي: تخفيض سعر الغاز لصناعة الأسمدة ينعكس على المواطن.. ومصر تمتلك وفرة من الغاز.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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مايكل عياد و هاجر رزق تصوير عز حسين
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنه من الصعب تغيير أسعار الغاز الطبيعي في مصر أو جعله يتماشى مع أسعار البرميل المذبذب في سعره، ولكن هناك بعض الصناعات تحتاج لتوفير الغاز بسعر أقل دون غيرها لأهميتها في تلبية احتياجات الدولة مثل شركات القطاع العام في صناعة الأسمدة، فهي تؤثر على المواطن من خلال تأثيرها على أسعار الخضراوات، فالغاز الطبيعي يمثل 70% من صناعة الأسمدة وهي "أكسير" الأراضي المصرية خاصة سماد "اليوريا"، وعرضت فواتير الغاز الطبيعي بعضها للغلق مؤخرا.


وأكد " القليوبي" أن هناك سبيلا لدعم شركات الأسمدة بتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي لما تملكه مصر من وفرة في الغاز الطبيعي حتى تستطيع تزويد قدراتها الإنتاجية وعدم اللجوء إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، ويعتبر تخفيض سعر الغاز وتشجيع هذه الصناعة عملية ناجحة من كل الجهات، فمن جهة دعم للصناعة المحلية للأسمدة فتكفي الاستخدام المحلي وينعكس على المواطن بتوفير السلع بأسعار مناسبة، وفي نفس الوقت توفير الأموال التي تنفق في الاستيراد وأيضا تصدير الفائض الذي يوفر للدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار وبذلك تعتبر قيمة مضافة للغاز الطبيعي.

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة وفقا لآخر إحصائية حوالي 13,6 مليون طن نستهلك منه حوالي 50%  أي نحو 6.5 مليون طن.

ويذكر أن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قال، إن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعد بالنظر في خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى.

وذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء 5 مجالس تصديرية (الصناعات لكيماوية والصناعات الغذائية والأدوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية) في حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورؤساء بنوك الأهلي ومصر وتنمية الصادرات.

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