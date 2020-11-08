فتاوى تشغل الأذهان.. هل تقبل صلاة ركعتين لوالدي المتوفى؟ هل للأرملة المسنّة عدة.. ماذا يحدث إذا غاب قلبك عن ذكر الله؟ هل يقع طلاق التهديد؟ هل يجوز تحويل النذر وتغيير النية فيه؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل تقبل صلاة ركعتين لوالدي المتوفى؟

أمور عظيمة تحدث لك في الدنيا عند ذكر الله تعالى

هل للأرملة المسنّة عدة

هل يقع طلاق التهديد؟ الإفتاء توضح

هل يجوز تحويل النذر وتغيير النية فيه؟

ماذا يحدث إذا غاب قلبك عن ذكر الله؟ علي جمعة يرد بـ3 كلمات









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة نرصد أبرزها في التقرير التالي:







فى البداية، قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الإنسان الحي عن الميت.











" ": "اختلف العلماء في هذه المسألة بمعنى أنه لو صلى الإنسان ركعتين للميت فهل يأخذ ثواب هذه الركعتين، مثلما لو صام الإنسان عن الميت فيصل ثوابهما له؟ فقالوا إنه لم يرد في السنة أن أحدًا يصلي مكان أحد أو يصلي له ويهب ثواب الصلاة، لأن الصلاة كأنها متعينة في شخص واحد، فالراجح من المسألة أنه لا نصلي لأحد ولكن ندعو له". وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال حكم إهداء ثواب الصلاة للميت؟ ": "اختلف العلماء في هذه المسألة بمعنى أنه لو صلى الإنسان ركعتين للميت فهل يأخذ ثواب هذه الركعتين، مثلما لو صام الإنسان عن الميت فيصل ثوابهما له؟ فقالوا إنه لم يرد في السنة أن أحدًا يصلي مكان أحد أو يصلي له ويهب ثواب الصلاة، لأن الصلاة كأنها متعينة في شخص واحد، فالراجح من المسألة أنه لا نصلي لأحد ولكن ندعو له".





وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي ويطلب من الله تعالى أن يمنح المتوفى نفس ثواب صلاته، كمن صلى فرضًا ثم يطلب من الله أن يمنح والده المتوفى نفس الثواب، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يقضي الصلوات الفائتة عن الميت.











في سياق متصل، قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أنه عند جلوس الشخص في حلقة لذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هناك أربعة أمور تحدث له في الدنيا.









وأوضح المجمع، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

















وأوضح ممدوح قائلًا إ ن العدة في الشريعة الإسلامية ليست مختصة بالشابة أو المرغوب فيها دون الكبيرة أو المرغوب عنها، "فوالدة السائلة عليها أن تعتد حتى لو كان سنها كبيرًا".









وأوضح أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي هذه المدة يجب أن تكون في الحداد على الزوج وتترك الزينة وأن تبيت في منزل الزوجية، فمن الممكن أن تخرج لتقضي حاجة أو تزور أحد أقربائها أو تذهب للعمل، لكن تبيت معظم الليل في منزل الزوجية.









وعن حكم طلاق التهديد ، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الحلف بالطلاق بقصد التهديد، مؤكدًا أن الحلف بالطلاق في الأصل؛ هو خلاف للشرع الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق».









وقال «عبد السميع»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "ما حكم

بقصد التهديد؟"، إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ» (رواه مسلم).









وأضاف أن الذي يكثر من الحلف بالطلاق ؛ كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع في، مشيرًا إلى أن الذي يحلف بالطلاق لو كان لا يرتكب محرمًا؛ فإنه يكون قريبًا من الوقوع فيه، ناصحًا السائل بترك الحلف بالطلاق بقصد التهديد.









ثم ورد سؤال آخر: " هل يجوز تحويل النذر وإعطائه لشخص غير الذي نويته ؟"، قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز تغيير النذر بشيء آخر، أو إعطاء النذر لجهة غير التي نذر الناذر أن يهبها النذر.









وقال «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "هل يجوز تحويل النذر وإعطاؤه شخصًا غير الذي نويته؟"، أنه لا يجوز لمن نذر أن يضع مالا في مسجد، أن يعطي هذا المال لإنسان حتى لو كانت حالته تحتاج إليه أكثر من المسجد، موضحًا أن عمارة المسجد قربة تختلف عن الصدقة على الإنسان.









وفى النهاية، قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك قلوبًا قاسية، وهناك قلوب عليها أقفال، وهناك قلوب عليها غلف، وهناك قلوب عليها ران، وهناك قلوب عليها حجاب، وهناك قلوب مظلمة ووووو .. وهكذا.









