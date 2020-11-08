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أخبار البلد

قبل الاستراحة.. زحام شديد من الناخبين على لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:38 م
لجنة فنون جميلة
لجنة فنون جميلة
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آيه التيجي - مريم صليب - علي الخشاب
شهدت لجنة كلية فنون جميلة بمنطقة الزمالك في القاهرة زيادة في أعداد الناخبين مع اقتراب وقت الاستراحة في منتصف اليوم.


وتزاحم الناخبون أمام اللجنة مع مراعاة المسافة الاجتماعية الآمنة وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين بالكحول والمطهرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 أمس، السبت، في الداخل، على أن تنتهي اليوم، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الأول الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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