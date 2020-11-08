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رياضة

بطل مصري جديد.. أول ضابط شرطة يحصل على برونزية العالم لكمال الأجسام

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:15 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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القسم الرياضي
حصل العقيد أحمد سامي، باتحاد الشرطة الرياضي، على برونزية بطولة العالم لكمال الأجسام الماسترز، كأول ضابط شرطة في التاريخ المصري يحصل على هذه الجائزة.


وقال أحمد سامي، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الحمد لله، بستعد حاليا لخوض بطولة العالم للرجال كمان تلات ساعات دعواتكم اقدر اكمل لأني بموت حرفيا لكن دي مصر".


وأضاف: "أهدي البطولة لزملائي شهداء الشرطة العظماء من ضحوا بأنفسهم من أجل مصر ولأهلهم الأبطال، فأنا لست ببطل بل هم الأبطال حقا،
أهديها لوزارة الداخلية بسبب ثقتها ودعمها ".


جدير بالذكر أن العقيد أحمد سامي، الضابط بوزارة الداخلية، حصد الميدالية الذهبية في تصفيات البطولة العربية الـ21 لبناء الأجسام اليوم بمدينة أسيوط ليصبح بذلك أول ضابط شرطة مصري وعربي يحصل على هذه الميدالية في تاريخ البطولة.

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