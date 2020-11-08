أمانى سمير تكتب: «ما وراء الطبيعة».. والإشراف على الإبداع!

عمرو سلامة مخرج جيد .. يبحث دائمًا عن الاختلاف .. ومنذ بدايته وهو يحاول أن يقدم الفن الدرامى المختلف ويطرح قضايا شائكة .. فيلمه الأول (لا مؤاخذة) والذى ناقش فيه قضية اختلاف الأديان كان المؤشر لتوجهه الفنى.

ومرورًا بسنوات عمله .. وتغريداته .. نصل إلى أحدث أعماله الدرامية .. فى سوق المنصات الإلكترونية الحديثة .. وعلى منصة عالمية (Netflix) مسلسل بدأ عرضه منذ أيام .. يحمل عنوان سلسلة كتاب (ما وراء الطبيعة).





العمل مستوحى من روائع الكاتب أحمد خالد توفيق ... ويحمل رؤية و«إشراف على الإبداع» عمرو سلامة .. وهنا استوقفتنى عبارة (إشراف على الإبداع) .. وصدقًا لم أفهمها .. ما هو الإشراف على الإبداع؟ اعذرونى فأنا من الجيل القديم .. جيل الورقة والقلم .. والتليفون «أبو سلك» .. على أيامى .. كان الإبداع نتاج خيال وموهبة المبدع .. ولا يستلزم إشرافا ومتابعة .. تعلمنا من أساتذتنا فى النقد الفنى .. أن الإبداع مسئولية كل مبدع .. وأن التحليل والتقييم يأتى بعد الانتهاء من العمل .. ومبدع العمل هو الكاتب أولًا .. ثم المخرج أخيرًا .. لأنه المسئول الأول عن العمل الفنى .. بداية من اختيار النص وحتى خروجه إلى الناس مرورًا بكل عناصره الفنية من تصوير وتمثيل ومونتاج وموسيقى ... فهل تغيرت المعايير التى ينتج بها العمل الفنى فأصبح التقييم للمشرف على العمل؟! .. تقع عليه مسئولية تفاصيله الفنية .. يعنى العمل الفنى النهاردة ينسب إلى المشرف وليس المخرج ؟؟؟!! السؤال جاد جدًا .. ما معنى العبارة المكتوبة فى نهاية كل حلقة؟





عمومًا .. المسلسل مازال فى بدايته .. وسوف أتعامل معه بما تعلمته وامتهنته لسنوات طويلة قبل ظهور مصطلحات التكنولوجيا الحديثة.

أولًا .. النص:

اختيار النص عن قصص خيالية أوقعت صنّاع العمل فى فخ السطحية والافتعال.. ذلك لأن القارئ يستعين بخياله عند القراءة .. فيندمج فى أحداث الرواية ويعيش معها بثراء خياله عما يصوره الكاتب.

أما عندما نسعى فى مصر .. بإمكانيات شبابها الجديد وخياله المتعامل مع الصور العالمية لأفلام الخيال العلمى والرعب الأمريكية .. فربما يقع العمل فى مصيدة السذاجة .. فالمقارنة بين إمكانيات أفلام أمريكا التجارية فى مجال الخيال العلمى .. لا تقاس ولا تقارن بإمكانيات مصر .. مهما بلغت من تطور .. وصُرف عليها من أموال .. حتى بتمويل من (netflix) .. وهذا يقودنا للفقرة الثانية.





الإخراج :

اعتمد المخرج .. و(المشرف) على الصورة القاتمة والإضاءة المظلمة .. لإضفاء الغموض على الحالة العامة للعمل .. لكن هذا التصور الفنى أعطى للصورة صبغة كئيبة طاردة .. تجعلك منقبضًا طوال دقائق العرض .. كما أن الشروط التى وضعها المشرف على العمل لمشاهدته جعلت السخرية والاستهزاء من أول الانطباعات التى تراود المشاهد .. فيصبح التلقى كله من الخارج .. كما أن التفاصيل الكثيرة التى أضافها المشرف وربما بتوصية .. وربما بشروط إنتاجية .. هذه التفاصيل من اختيار الترجمة .. وصوت الراوى لذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين .. ووضعت هذه الشروط عراقيل أمام المتابعة .. التى من المفترض أن تكون سهلة وبسيطة .. خاصة وأن النص فى حد ذاته معقد بما يكفى.

ثالثًا التمثيل :

اعتمد الممثلون فى العمل منطق ( اللا تمثيل) no acting وربما هذا بتوجيه المشرف أوالمخرج .. حتى يتناغم الأداء البارد مع الصورة الفاترة فتكتمل عوامل الغموض للعمل ... ولكن هذا التصور الفنى للأداء التمثيلى .. أدخل العمل فى دائرة الانفصال عن المشاهد .. فلم يتحقق الاندماج المطلوب للتفاعل مع المعروض والانفعال بأحداثه .. فعامل الاندماج غير متوفر حاليًا.





رابعًا التصوير والمونتاج:

استطاع مونتير العمل أن يمنحه إيقاعًا مناسبًا للحالة الفنية المطلوبة .. فكان التقطيع بين المشاهد سلسًا ولا يخل بالإيقاع العام للحلقة ... كما جاءت صورة الكاميرا غنية والكادرات وافية وممتعة فى المشاهدة خاصة على الشاشات الكبيرة .. حسب توصية مشرف العمل !!





خامسًا الموسيقى :

هذا العنصر من عناصر العمل .. هو أجملهم وأصدقهم .. فالشاب الموسيقى (خالد ألكمار) ترجم الغموض والتشويق فى جمل موسيقية هادئة تحمل فى داخلها التوتر والمشاعر المتداخلة وأحيانًا المرتبكة فى نفوس الشخصيات .. فكانت موسيقى العمل عنصرا مؤثرا جدًا .. وللحق أراها أصدق ما فى العمل.





أخيرًا .. أحمد أمين :

منذ أن رأيته من سنوات قليلة فى حلقاته الخفيفة على اليوتيوب .. وحتى مسلسله فى رمضان (الوصية) .. وأنا أترقبه ممثلًا جيدًا جدًا .. يمتلك مقومات الفنان الشامل .. فهو يملك الحس الكوميدى دون ابتذال .. كما يمتلك أدوات التشخيص التى تجعله يقدم شخصية درامية دون فزلكة أو استعراض للعضلات .. بسيط والبساطة سر الدخول للقلوب .. هو ممثل بسيط .. يعرف قواعد الإلقاء .. فتسمع منه الكلام واضحا دون التباس .. وإن شابهه أحيانًا الاستعجال فى الكلام .. وهى سمة الأجيال الجديدة.





كما أنه يمتلك أذنًا موسيقية .. تجعل أداءه التمثيلى يخرج فى إيقاع محبب للمشاهد .. فيتابعه دون ملل.

واختياره لدور (رفعت إسماعيل) فى مسلسل (ما وراء الطبيعة ) مغامرة محسوبة .. ستؤتى ثمارها الطيبة لتضعه فى مكان جيد على خريطة التمثيل ( الخاوية ) فى مصر الآن.





بقى فى النهاية .. أن أرسل التحية للمخرج عمرو سلامة .. والمنتج محمد حفظى على جرأة تقديم مسلسل درامى يعتمد على الخيال العلمى .. فهى خطوة على طريق احترام عقل المشاهد .. وهو اتجاه جرئ فى ظل مقتضيات السوق (السئ) يستحق التحية والتشجيع.