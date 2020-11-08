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تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال كبير في المنوفية والدقهلية.. والمرأة السيناوية تتصدر المشهد..فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:20 م
اكمل نجاتى
اكمل نجاتى
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ياسمين القصاص
قال أكمل نجاتي مسئول غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، إنه ما زالت غرف العمليات التى تضم حوالى 1500 غرفة ترصد إقبالا كثيفا من الشباب والمرأة وهذا من أولى ساعات الانتخاب حتى الآن، متابعا أنه مازال هناك إقبال جماهيرى فى المنوفية والدقهلية.

وأشار"نجاتى"، إلى أن أيضا يوجد إقبال كثيف من الشعب السيناوى فى شمال سيناء، وأيضا المرأة الأن بأعداد كبيرة أمام اللجان، وهذه تكون رسالة أخرى للنظام الأمنى عبر اليوم الثانى فى سيناء، وذلك يرجع لجهود القوات المسلحة، فى تأمين أهم بقعة بمصر وهى سيناء.

وأوضح مسئول غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، أنه مازال حتى الأن هناك زيادة فى إقبال المواطنين، متوقعا زيادة الإقبال فى محافظة القاهرة خلال فترة مابعد الإستراحة، لطبيعة المحافظة وتوصيات الموظفين مابعد العودة من العمل، وذلك لأن اليوم جميع الموظفين بأعمالهم فى المحافظة.

وأكدت مسئول غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، أنه يوجد إقبال كثيف فى بعض مراكز محافظة القليوبية، وايضا دائرة شبرا الخيمة، وذلك لوجود عدد كبير جدا من المرشحين الفردى، موضخا أنه مازال الرصد مستمر ولم يأتى حتى الأن رصد أى مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية.

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