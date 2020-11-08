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محافظات

فودة: لم نسجل مشكلة واحدة في انتخابات النواب بجنوب سيناء

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:33 م
فودة: لم تسجل مشكلة
فودة: لم تسجل مشكلة واحدة في انتخابات نواب جنوب سيناء
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ايمن محمد
قال اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء، إنه لم تسجل مخالفة أو مشكلة واحدة أثناء إجراء انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تجرى بكل نزاهة وحيادية، وأضاف فودة أن جميع المسئولين يقفون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
 
ووجه المحافظ رسالة للمواطنين للمشاركة بإيجابية واختيار من يمثله في مجلس النواب.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء برفقته اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ  وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

واطمأن المحافظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان ونصح الناخبين بتطبيق تلك الإجراءات.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تجري  بكل حيادية، وهناك إقبال من ناخبي جنوب سيناء  للإدلاء بأصواتهم.

وكانت نسبة التصويت في اليوم الاول للانتخابات بجنوب سيناء  نحو 13 ٪  في جميع مدن المحافظة، ومن المتوقع أن ترتفع اليوم في الساعات الاخيرة من اليوم الثاني.

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